Unternehmensprofil

CITIC bezeichnet sich als Chinas größten Mischkonzern mit den sechs berichtspflichtigen Segmenten "Finanzdienstleistungen", "Rohstoffe und Energie", "Fertigung", "Maschinen- und Anlagenbau", "Engineering & Contracting" und "Sonstige". Da Chinas Wirtschaft reift und zunehmend auf Konsum und Dienstleistungen ausgerichtet ist, baut CITIC auf seiner bestehenden Verbraucherplattform auf und expandiert in komplementäre Geschäfte, die diese Trends und Möglichkeiten widerspiegeln. Im August 2014 erwarb die in Hongkong gelistete Tochtergesellschaft von CITIC Group (CITIC Pacific) 100 Prozent der CITIC Limited von der CITIC Group Corp. Nach dieser Transaktion wurde CITIC Pacific in CITIC Limited umbenannt. Seitdem hält die CITIC Group die Mehrheit an dieser neuen Gesellschaft.

Offizielle Webseite: www.citic.com