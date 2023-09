Citizens Financial Group Inc

Unternehmensprofil

Citizens Financial ist eine der größten Retail-Banking-Gruppen in den USA. Die Gruppe betreibt rund 1.200 Filialen in elf Bundesstatten in Neu-England sowie den Regionen Mid-Atlantic und Midwest. In diesen Regionen hat die Gruppe Zugriff auf rund 30 Millionen Haushalte und etwa 3,1 Millionen Unternehmen. Seine Kunden erreicht Citizens Financial zudem mit ihren Online-, Telefon- und Mobile-Banking-Plattformen. Wesentliche Tochtergesellschaften sind CBNA, ein nationaler Bankenverband, der regulatorisch dem Office of the Comptroller of the Currency (OCC ) unterstellt ist, und CBPA, eine Sparkasse in Pennsylvania, die dem Department of Banking des Commonwealth of Pennsylvania unterstellt ist und staatlich durch die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) überwacht wird.

Offizielle Webseite: www.citizensbank.com