Unternehmensprofil

Die Clariant AG ist Obergesellschaft eines in der Spezialitätenchemie weltweit führenden Konzerns. Die umsatzstärkte Geschäftseinheit Natural Resources umfasst die Bereiche Oil & Mining Services, Functional Minerals und Additives. Zu den Haupttreibern gehören die steigende Nachfrage nach Spezialchemikalien mit hoher Wertschöpfung, die in der Öl-, Bergbau-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden, sowie der zunehmende Einsatz von Kunststoffen mit maßgeschneiderten Eigenschaften in Anwendungen wie Mobiltelefone, Autos und im Bauwesen. Das fast gleichgroße Geschäftsfeld Care Chemicals ist auf den Gebieten Industrial & Consumer Specialties, Lebensmittelzusatzstoffe und industrielle Biotechnologie tätig. Das Geschäftsfeld Katalyse entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Produkten für die Chemie-, Kraftstoff-, Automobil- und die Biokraftstoffindustrie. Die in 2020 aufgegebenen Geschäftsbereiche betreffen die Einheiten Masterbatches und Pigmente.

Offizielle Webseite: www.clariant.com