Unternehmensprofil

Die clearvise AG (zuvor ABO Invest AG) ist auf den Betrieb von Anlagen im Bereich erneuerbare Energien fokussiert. Im Juni 2020 gehörten 66 Windparks zum Portfolio, davon 24 in Frankreich, 19 in Deutschland, 14 in Irland und 9 in Finnland. Außerdem gehört eine Biogasanlage in Deutschland zum Konzern. Zukünftig will clearwise auch in Solarparks investieren. Die Erzeugungskapazität der Bestandsanlagen wird im Juni 2020 mit 150,7 Megawatt angegeben. Auf der Hauptversammlung im Juni 2019 waren die ENKRAFT Capital GmbH mit 10,0 Prozent des Aktienkapitals vertreten und die BENKOR Capital GmbH mit 1,5 Prozent.

Offizielle Webseite: www.clearvise.de