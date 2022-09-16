Clearvise AG
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WKN A1EWXA
ISIN DE000A1EWXA4
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Clearvise AG
dpa-AFX News zu Clearvise AG
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EQS-News: clearvise AG: Vorläufige Zahlen zeigen Umsatz und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2026 (deutsch)
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EQS-News: clearvise AG steigert Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 und optimiert Portfolio weiter (deutsch)
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EQS-Adhoc: clearvise AG überprüft Dividendenvorschlag im Einklang mit der Dividendenstrategie und verschiebt ordentliche Hauptversammlung (deutsch)
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EQS-News: clearvise nutzt attraktives Marktumfeld zur Portfolio-Optimierung: Erfolgreicher Verkauf der PV-Kleinstsparte (deutsch)
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EQS-News: clearvise stärkt Ertragssicherheit durch neue Stromabnahmeverträge zu vorteilhaften Konditionen (deutsch)
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EQS-News: clearvise AG beruft Bernhard Gierke in den Vorstand - CEO Petra Leue-Bahns scheidet planmäßig zum Ende ihrer Amtszeit aus (deutsch)
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EQS-Adhoc: clearvise AG beruft Bernhard Gierke zum 1. Feb. 2026 in den Vorstand - Petra Leue-Bahns scheidet planmäßig zum Ende ihrer Amtszeit aus (deutsch)
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EQS-News: clearvise AG hat die Anlaufphase erfolgreich abgeschlossen, Outsourcing-Vereinbarung als Teil der strategischen Weiterentwicklung zur YieldCo trat am 1. Januar 2026 vollständig in Kraft (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|56,99
|52,26
|41,93
|38,54
|51,51
|Nettogewinn (Mio)
|-
|4,80
|-10,47
|0,72
|6,84
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|-0,14
|0,01
|0,09
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|-
|-
|160,50
|23,11
|KUV
|-
|-
|2,50
|3,14
|3,04
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die clearvise AG (zuvor ABO Invest AG) hat im September 2025 bekanntgegeben, dass der Vorstand den Abschluss eines Vertrages über ein vollständiges Outsourcing aller operativen Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH beschlossen hat. In der Folge fungiert clearvise als Ertragsvehikel (YieldCo). Das operative Bestandsportfolio an europäischen Wind- und Solarparks sowie die Projekte in Bau bzw. in Genehmigung verbleiben den Angaben zufolge unverändert im Besitz der Gesellschaft. Damit sei die Gesellschaft künftig ein Unternehmen mit stabilen, planbaren Ausschüttungen mit dem Ziel einer optimierten Dividendenausschüttung an die Aktionäre.
Offizielle Webseite: https://www.clearvise.de