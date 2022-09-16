Unternehmensprofil

Die clearvise AG (zuvor ABO Invest AG) hat im September 2025 bekanntgegeben, dass der Vorstand den Abschluss eines Vertrages über ein vollständiges Outsourcing aller operativen Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH beschlossen hat. In der Folge fungiert clearvise als Ertragsvehikel (YieldCo). Das operative Bestandsportfolio an europäischen Wind- und Solarparks sowie die Projekte in Bau bzw. in Genehmigung verbleiben den Angaben zufolge unverändert im Besitz der Gesellschaft. Damit sei die Gesellschaft künftig ein Unternehmen mit stabilen, planbaren Ausschüttungen mit dem Ziel einer optimierten Dividendenausschüttung an die Aktionäre.

Offizielle Webseite: https://www.clearvise.de