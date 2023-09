Unternehmensprofil

Die Cognizant Technology Solutions Corporation ist nach eigenem Bekunden ein führender Anbieter von IT-, Beratungs- und Geschäftsprozess- sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Das operative Geschäft gliedert sich in die Geschäftsfelder "Healthcare", "Financial Services", "Manufacturing, Retail und Logistics" sowie "Information, Media & Entertainment, High Technology und Communications". Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören Business Consulting, Application Services, IT Infrastructure Services sowie Business Process Outsourcing. Wesentliche Kooperationspartner sind u.a. auch SAP, Oracle, Microsoft, SAS und T-Systems. Gegründet wurde das Unternehmen 1994 als Konzernteil von Dun & Bradstreet.

Offizielle Webseite: www.cognizant.com