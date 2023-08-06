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Cognizant Technology Solutions

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WKN 915272
ISIN US1924461023
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 23,26 22,20 21,11 19,74 19,35
    Nettogewinn (Mrd) 2,82 2,66 2,23 2,24 2,13
    Gewinn/Aktie 6,32 5,62 4,57 4,52 4,21
    Dividende/Aktie 1,42 1,32 1,24 1,20 1,16
    Rendite (%) 2,57 2,38 1,49 1,56 1,54
    KGV 8,80 9,67 18,16 17,01 17,94
    KUV 1,07 1,16 1,92 1,93 1,94

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Cognizant Technology Solutions Corporation ist nach eigenem Bekunden ein führender Anbieter von IT-, Beratungs- und Geschäftsprozess- sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Das operative Geschäft gliedert sich in die Geschäftsfelder "Healthcare", "Financial Services", "Manufacturing, Retail und Logistics" sowie "Information, Media & Entertainment, High Technology und Communications". Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehören Business Consulting, Application Services, IT Infrastructure Services sowie Business Process Outsourcing. Wesentliche Kooperationspartner sind u.a. auch SAP, Oracle, Microsoft, SAS und T-Systems. Gegründet wurde das Unternehmen 1994 als Konzernteil von Dun & Bradstreet.

    Offizielle Webseite: https://www.cognizant.com

    Aktionärsverteilung