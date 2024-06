CommVault Systems, Inc.

Unternehmensprofil

CommVaultSystems , Inc. ist ein führender Anbieter von Software-Anwendungen im Bereich Daten- und Informationsmanagement und damit verbundener Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt, vermarktet und verkauft seine Anwendungen unter der Marke Simpana-Software. Diese Software ist auf einer einzigen Plattform und einer einheitlichen Code-Basis für das integrierte Daten- und Informationsmanagement aufgebaut. Die Simpana-Plattform enthält lizenzierbare Module, die nahtlos zusammenarbeiten und einen einzigen Code nutzen, um Backup- und Recovery-, Archiv-, Replication-, Such- sowie eDiscovery- und Analyse-Funktionen in physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen zu ermöglichen.

Offizielle Webseite: http://www.commvault.com