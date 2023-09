Unternehmensprofil

Sport1 Medien AG (früher Constantin Medien AG, EM.Sport Media AG bzw. EM.TV) ist ein mittelständisches konzernunabhängiges Medienunternehmen, das sich auf die Bereiche Sport, Film sowie Sport- und Event-Marketing konzentriert hat. Die Gesellschaft ist im Bereich Sport der führende TV-Produzent Deutschlands und betreibt mit Sport1.de eine gut frequentierte Plattform. Durch den Einstieg bei der Schweizer Highlight Communications AG in 2007 und deren Konsolidierung seit Ende Juli 2008 erweiterte die Gruppe ihren Aktionsradius um den Bereich Filmproduktion und -verleih, TV-Produktion und TV-Entertainment sowie Sport- und Event Marketing und wuchs in eine neue Dimension. Seit Juni 2017 ist die Highlight Communications jedoch nicht mehr in den Konsolidierungskreis einbezogen und das einzige verbliebene operative Segment ist "Sport". Seit 2018 hält die Highlight Event and Entertainment AG knapp 80 Prozent der Anteile der Gesellschaft.

Offizielle Webseite: www.sport1-medien.de