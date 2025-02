Unternehmensprofil

Constellation Brands bezeichnet sich selbst als international führenden Hersteller und Vermarkter von Bier, Wein und Spirituosen mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Mexiko, Neuseeland und Italien. In den USA ist Constellation der drittgrößte Produzent und Vermarkter von Bier mit fünf der "Top-Selling-15" importierten Biermarken (u.a. Corona und Modelo). Darüber hinaus ist das Unternehmen das weltweit führende Premium-Wein-Unternehmen mit einer Führungsposition in den USA, Kanada und Neuseeland. Im Spirituosengeschäft wird Svedka Vodka aus Schweden importiert und ist die zweitgrößte, importierte Wodka-Marke in den USA; Black Velvet Canadian Whisky ist die zweitgrößte kanadische Whisky-Marke in den USA. Hauptkunden sind Großhändler, Einzelhändler und staatliche Regulierungsbehörden für alkoholische Getränke.

Offizielle Webseite: www.cbrands.com