Unternehmensprofil

Die creditshelf Aktiengesellschaft versteht sich als Pionier sowie Markt- und Technologieführer im Online-Kreditgeschäft für KMU in Deutschland. Geschäftsgrundlage ist eine über die Website www.creditshelf.com erreichbare Plattform, auf der Kreditsuchende KMU und Investoren, die in solche Kredite investieren, zusammengeführt werden. Kredite werden dabei nicht direkt von creditshelf vergeben, sondern über eine sogenannte Fronting Bank, die über eine Banklizenz nach deutschem Recht verfügt. Haben Investoren dann über die creditshelf-Plattform ausreichende Finanzierungsangebote eingereicht, trifft die Fronting Bank eine unabhängige Kreditentscheidung. Im Falle einer positiven Entscheidung vergibt die Fronting Bank ein Darlehen an den Kreditnehmer. Die daraus resultierenden Forderungen (einschließlich Rückzahlungs- und Zinsforderungen) werden schließlich an ein Konsortium aus creditshelf und den Investoren übertragen bzw. verkauft.

Offizielle Webseite: www.creditshelf.com