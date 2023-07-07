Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Creditshelf

%
H T
WKN A2LQUA
ISIN DE000A2LQUA5
Börse -
Stand -
Creditshelf Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Creditshelf

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Creditshelf

    dpa-AFX News zu Creditshelf

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Creditshelf

    Kennzahlen (in EUR)

    2022 2021
    Umsatz (Mio) 8,79 7,89
    Nettogewinn (Mio) -0,78 -2,29
    Gewinn/Aktie -0,56 -1,67
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Für die creditshelf AG war am 7. Februar 2024 war die Vorbereitung eines Schutzschirmverfahrens angeordnet worden. Am 1. Mai 2024 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Kurz danach gab der Vorstand bekannt, dass ein mit der Teylor AG abgeschlossener Kauf- und Abtretungsvertrag über fast alle Assets und das operative Online-Kreditgeschäft erfolgreich vollzogen wurde. Der Insolvenzplan, der im Oktober 2025 gerichtlich bestätigt wurde, sah die Übernahme aller Aktien durch die PVM Private Values Media AG vor. Die Zulassung der Aktien zum Regulierten Markt sollte erhalten bleiben.

    Offizielle Webseite: https://creditshelf-ag.de/

    Aktionärsverteilung