Unternehmensprofil

Die bioXXmed AG (zuvor CytoTools AG) ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. Die Firma hat eine stabile und diversifizierte Produktpipeline von ursächlich wirksamen biologischen und chemischen Wirkstoffen aufgebaut. Diese zeigen das Potenzial für neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie. bioXXmeds gegenwärtiges Hauptprodukt ist DermaPro (CLO5). In klinischen Phase-III-Studien in Indien konnte damit eine schnelle und wirksame Wundheilung bei Patienten mit diabetischem Fußsyndrom nachgewiesen werden, ein bekanntermaßen bisher nicht zu behandelndes Wundsyndrom. DermaPro ist für den indischen Markt an Centaur Pharmaceuticals, Mumbai, auslizensiert und sollte dort kurzfristig die Marktzulassung erhalten.

Offizielle Webseite: www.cytotools.de