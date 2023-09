Unternehmensprofil

DCC ist eine führende internationale Vertriebs-, Marketing- und Support-Service-Gruppe, die vier Divisionen betreibt: LPG, Energie, Gesundheitswesen und Technologie. DCC LPG betreibt ein führendes, verflüssigtes Petroleumgas ("LPG") Vertriebs- und Marketinggeschäft in Europa mit einem sich entwickelnden Geschäft im Einzelhandel mit Erdgas. DCC Retail & Oil ist führend in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Einzelhandel von Transportbrennstoffen und gewerblichen Kraftstoffen, Heizölen und verwandten Produkten und Dienstleistungen in Europa. DCC Healthcare stellt Produkte und Dienstleistungen für Gesundheitsdienstleister und Gesundheits- und Schönheitsmarkenbesitzer zur Verfügung. DCC Technology ist ein führender europäischer Vertriebs-, Marketing- und Dienstleistungspartner für globale Technologiemarken. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 11.000 Mitarbeiter in 15 Ländern und ist an den irischen und Londoner Börsen unter Business Support Services notiert.

Offizielle Webseite: www.dcc.ie