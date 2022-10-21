Unternehmensprofil

DENSO bezeichnet sich selbst als einen der größten globalen Automobilzulieferer für Spitzentechnologie, Systeme und Komponenten, richtungsweisend in eine Gesellschaft, in der Automobile weniger Auswirkungen auf die Umwelt haben und sich die Fahrer weniger Sorgen über Verkehrsunfälle machen müssen. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in vier Geschäftsbereiche unterteilt. Die Business Unit Automotive liefert eine Vielzahl an Automotive-Produkten und Technologien, die Umweltbelastungen und Verkehrsunfälle minimieren und zugleich Komfort und Bequemlichkeit erhöhen. DENSO Consumer Products helfen, Smart Homes Wirklichkeit werden zu lassen mit Produkt- und Technologie-Angeboten von Ladestationen bis hin zu Systemen für die Warmwasserversorgung. Industrial Products umfasst Produkte und Technologien, die Fabriken, Läden und Büros in einer Vielzahl von Branchen unterstützen. Seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen wird das Unternehmen weiter in neue Geschäftsfelder bringen, die Probleme jenseits der Automobilindustrie löst und der Gesellschaft zugutekommt.

Offizielle Webseite: https://www.denso.com/global/en/