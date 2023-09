Unternehmensprofil

DENTSPLY SIRONA Inc. (vorher DENTSPLY International Inc.) verkauft selbstentwickelte Produkte für den Bereich und das gesamte Spektrum der Zahnmedizin und der Zahntechnik von Accessoires über keramische Produkte bis hin zu Zahnprothesen. Der Konzern vertreibt seine Produkte, die in über 40 Ländern hergestellt werden, in über 120 Ländern weltweit. Das operative Geschäft des Unternehmens gliedert sich in die Bereiche Prophylaxe, Füllungstherapie, Kieferorthopädie, Endodontie, Prothetik, Parodontologie und Implantologie. Die Geschichte des Unternehmens begann bereits im Jahre 1899.

Offizielle Webseite: www.dentsplysirona.com