Unternehmensprofil

Die Deufol SE (zuvor Deufol AG) fungiert als Holding einer Unternehmensgruppe, die Logistik- und daran anknüpfende Dienstleistungen erbringen und diese vor allem kunden- und projektbezogen abwickeln. Spezialisiert hat sich die Gruppe auf die Bereiche Konsumgüterverpackung, Industriegüterverpackung und Lagerlogistik. Die Branchenschwerpunkte der Kunden des Konzerns liegen in den Sektoren Konsumgüter, Automobil, Maschinenbau, Chemie und Luftfracht. Das operative Geschäft untergliedert sich in die Segmente "Deutschland", "Übriges Europa", "USA/Rest der Welt" und "Holding". Der Konzern ist mit Niederlassungen in elf Ländern auf drei Kontinenten vertreten. Im Juli 2012 hatte die Hauptversammlung die Umwandlung der Deufol AG in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) beschlossen.

Offizielle Webseite: www.deufol.com