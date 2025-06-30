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Deutsche Euroshop

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WKN 748020
ISIN DE0007480204
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 280,97 278,65 - - -
    Nettogewinn (Mio) 134,53 122,74 215,05 123,51 -38,28
    Gewinn/Aktie 1,61 1,43 2,84 1,62 -0,51
    Dividende/Aktie 1,09 1,08 1,00 1,00 0,80
    Rendite (%) 5,95 5,87 5,36 5,42 3,59
    KGV 10,34 11,34 6,56 11,38 -
    KUV 4,95 4,99 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Deutsche EuroShop SE (DES) investiert ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten im europäischen Raum, die jeweils ein großes Einzugsgebiet abdecken. Dabei operiert die Gesellschaft als vermögensverwaltende Holding. Zum Immobilienportfolio gehören 21 Shoppingcenter in Deutschland, Österreich, Tschechien, Polen und Ungarn, die über Objektgesellschaften gehalten werden. Mehr als 2.500 Geschäfte sind dort aktiv. Zu den größten Mietern zählen renommierte Firmen wie CECONOMY (u.a. Media Markt) und Douglas. Für das Centermanagement ist die ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG verantwortlich, die seit rund 50 Jahren in diesem Markt tätig ist und in Europa zu den Marktführern zählt. Einschließlich der Standorte im Ausland wird die Mietfläche laut Unternehmen weitgehend vom Einzelhandel genutzt. Ein geringer Anteil entfällt auf Büro- und Praxisräume, Kinos und sonstige Dienstleistungen.

    Offizielle Webseite: https://www.deutsche-euroshop.de

    Aktionärsverteilung