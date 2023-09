Unternehmensprofil

Die Deutsche Telekom AG ist einer der größten Anbieter im Bereich Telekommunikation in Europa und auch weltweit einer der großen Player. Während Privatkunden diverse Dienstleistungen rund um die Themen Festnetz, Mobilfunk, Internet und TV angeboten werden, bedient der Konzern Geschäftskunden mit Lösungen aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Internet- und Cloud-Services runden das Angebot ab. Der Konzern unterteilt seine Aktivitäten im kombinierten Festnetz- und Mobilfunkgeschäft in die vier Segmente Deutschland, USA, Europa (inkl. Süd- und Osteuropa) und Systemgeschäft sowie das geschäftsübergreifende Segment Group Headquarters & Group Services. Von wesentlicher Bedeutung war zuletzt die Fusion der T?Mobile US, Inc. (52,3 Prozent Stimmrechtsanteil Deutsche Telekom Ende 2020) mit der Sprint Corp. Die Transaktion erfolgte durch Ausgabe von T?Mobile US Stammaktien zum 1. April 2020. Dadurch hat sich die Marktposition im US-Mobilfunkgeschäft erheblich verbessert.

Offizielle Webseite: www.telekom.com