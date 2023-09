Unternehmensprofil

Die DF Deutsche Forfait AG (DF) betreibt Forfaitierungsgeschäft. Dabei konzentriert sie sich auf den regresslosen An- und Verkauf von Forderungen (Wechsel-, Akkreditiv- und Buchforderungen) sowie die Übernahme von Risiken durch Ankaufszusagen. Im Fokus stehen Forfaitierungsgeschäfte mit höheren Risiken, etwa aus Entwicklungsländern oder solche mit komplexen Dokumentationserfordernissen, aber auch aus Industriestaaten wie Deutschland, Finnland, Großbritannien und der Schweiz. Grundsätzlich erwirbt DF die Forderungen von Unternehmen, Banken oder anderen Forfaitierungsgesellschaften auf dem Primär- und dem Sekundärmarkt und verkauft diese an Banken oder andere Forfaitierungsunternehmen. Mit Beschluss vom 1. Januar 2016 hatte das Amtsgericht Köln planmäßig das Insolvenzverfahren für DF in Eigenverwaltung eröffnet, nachdem DF am 29. September 2015 ein Schutzschirmverfahren in beantragt hatte. Am 1. Juli 2016 wurde das Insolvenzverfahren nach platzierter Kapitalerhöhung aufgehoben.

Offizielle Webseite: www.dfag.de