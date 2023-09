Unternehmensprofil

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG bietet Versicherungen für Gesundheits-, Pflege- und Unfallrisiken von natürlichen Personen und Sachwerten im Besitz natürlicher Personen in Deutschland an. Das Unternehmen bezeichnet sich als erster Versicherer in Deutschland mit einer volldigitalisierten Plattform. Seit 2007 hat sich der DFV von einer analogen Versicherungsgesellschaft zu einem InsurTech-Unternehmen mit rund 420.000 bestehenden Verträgen entwickelt (Stand 30. Juni 2018).

Offizielle Webseite: www.deutsche-familienversicherung.de