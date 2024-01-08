DFV Deutsche Familienversicherung
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WKN A2NBVD
ISIN DE000A2NBVD5
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu DFV Deutsche Familienversicherung
dpa-AFX News zu DFV Deutsche Familienversicherung
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EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG stärkt Wirtschaftlichkeit und Flexibilität (deutsch)
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EQS-Adhoc: DFV Deutsche Familienversicherung AG beschließt Delisting von der Frankfurter Wertpapierbörse (deutsch)
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Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: DFV Deutsche Familienversicherung AG; Bieter: Haron Holding S.A.
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EQS-News: Deutsche Familienversicherung mit erneut guter Performance im ersten Halbjahr 2024 (deutsch)
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EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG: Deutsche Familienversicherung startet solide in das Jahr 2024 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2023
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mio)
|4,16
|0,99
|-1,70
|Gewinn/Aktie
|0,28
|0,07
|-0,12
|Dividende/Aktie
|-
|-
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|Rendite (%)
|-
|-
|-
|KGV
|22,93
|121,71
|-
|KUV
|-
|-
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KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die DFV Deutsche Familienversicherung AG bietet Versicherungen für Gesundheits-, Pflege- und Unfallrisiken von natürlichen Personen und Sachwerten im Besitz natürlicher Personen in Deutschland an. Das Unternehmen bezeichnet sich als erster Versicherer in Deutschland mit einer volldigitalisierten Plattform. Seit 2007 hat sich der DFV von einer analogen Versicherungsgesellschaft zu einem InsurTech-Unternehmen mit rund 420.000 bestehenden Verträgen entwickelt (Stand 30. Juni 2018).
Offizielle Webseite: https://www.deutsche-familienversicherung.de