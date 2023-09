Unternehmensprofil

Die D'Ieteren S.A. und ihre Tochterfirmen sind spezialisiert auf Dienstleistungen im Bereich der Motorisierung. Das operative Geschäft ist auf drei Marken aufgeteilt. D'Ieteren Auto importiert und vertreibt Fahrzeuge von VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti und Porsche in ganz Belgien. Zum Angebot gehören auch Ersatzteile und Zubehör sowie der Kundendienst. Moleskine ist eine Lifestyle-Marke, die kultige Notebooks sowie Schreib-, Reise- und Lese-Accessoires entwickelt und vertreibt. Belron ist weltweit führend bei Fahrzeugglas-Reparaturen und -Ersatz. Wichtige Marken sind Carglass, Safelite, AutoGlass und Autoglass. Am 28.11.2017 vereinbarte D'Ieteren mit Clayton, Dubilier und Rice (DC&R) eine Partnerschaftsbeteiligung an Belron. Die Transaktion wurde am 7.2.2018 abgeschlossen. Seither werden die Ergebnisse von Belron (verbliebener Anteil 54,1 Prozent) nach der Equity-Methode bilanziert. Bis dahin wurden sie unter den nicht fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen.

Offizielle Webseite: www.dieteren.com