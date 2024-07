Eine exklusive Auswertung ergab, dass es 12 Aktien in Europa gibt, die von den Analysten ausnahmslos Kaufempfehlungen erhalten haben. Welche Europa-Aktien mit hohem Kurspotenzial Anleger sich jetzt anschauen sollten. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

12 unterbewertete Europa-Aktien mit bis zu 107 Prozent Kurspotenzial

Ausnahmslos Kaufempfehlungen

In dieser Liste finden Anleger 12 unterbewertete Europa-Aktien aus dem Stoxx Europe 600. Dabei war ein Kriterium, dass die Aktien ausnahmslos Kaufempfehlungen der Analysten aufweisen und mindestens 4 Analysten die Aktie covern. Wenn es nur ein Analyst wäre, wäre es in unseren Augen nicht so aussagekräftig.

Zudem sehen Sie das durchschnittliche Kurspotenzial der Analysten und was BÖRSE ONLINE explizit zu den Aktien sagt. So gibt es von den 12 Aktien lediglich drei Stück, die BÖRSE ONLINE covert. Es handelt sich bei diesen Aktien also eher um Nebenwerte, welche die Analysten sehr gut finden.

Das höchste Kursziel mit 107 Prozent weist damit die Indivior PLC-Aktie auf. Das britische Unternehmen, welches 2014 von Reckitt-Benckiser abgespalten wurde, ist auf Medikamente gegen Opiodabhängigkeit spezialisiert. Der Aktienkurs ist aber sehr volatil, sodass Anleger hier mit der gebotenen Vorsicht an die Aktie herangehen.

Zudem sind das die drei Favorten der BÖRSE ONLINE-Redaktion, die ausnahmslos Kaufempfehlungen aufweisen:

Unterbewertete Europa-Aktien mit Kurschance

Denn BÖRSE ONLINE empfiehlt aus der Liste die Aktien von Gerresheimer, Vallourec und Unipol Gruppo zum Kauf.

Der Produzent von hochwertigen Glas- und Kunststoffprodukten für die Pharma- und Healthcare-Branche weist zudem mit 16 Kaufempfehlungen die meisten auf. Die deutsche Aktie Gerresheimer wird auch von BÖRSE ONLINE mit einem Kursziel von 130 Euro empfohlen.

Auch das französische Unternehmen Vallourec haben Anleger eventuell schon mal gehört. Denn es stellt Rohe für die Industrie aber auch für Öl-Förderung und Ähnliches her. Hier raten acht von acht Analysten zum Kauf der Vallourec-Aktie und auch BÖRSE ONLINE rät zum Kauf mit einem recht hohen Kursziel von 23 Euro.

Und als dritte Aktie empfiehlt BÖRSE ONLINE die Unipol Gruppo. Das italienische Unternehmen ist einer der größten Versicherer in Europa was Nicht-Lebensversicherer angeht. Die Unipol Gruppo ist dabei auf Kraftfahrzeuge und Gesundheit spezialisiert. Und das scheint zu laufen. Schaut man sich nämlich den Aktienkurs an, so läuft dieser sehr schön nach oben. Hier raten sechs Analysten zum Kauf und BÖRSE ONLINE sieht noch Kurspotenzial bis 11,90 Euro.

