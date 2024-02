Unternehmensprofil

Discover Financial Services bezeichnet sich als eines der führenden und bekanntesten Unternehmen in den Bereichen Kreditkarten und digitalen Zahlungsdienstleistungen in den USA. Angeboten werden zum einen Kreditkartenkredite, Studentenkredite, Privatkredite, Wohnungsbaudarlehen und Einlagenprodukte. Zum anderen wird das Discover Global Network betrieben, dem die Netzwerke von Discover und PULSE sowie Diners Club International angehören. Dabei wickelt das Discover Network Transaktionen für Kredit- und Debitkarten der Marke Discover ab und bietet Dienstleistungen im Zahlungsverkehr an. PULSE betreibt ein elektronisches Netzwerk zum Geldtransfer, das Finanzinstituten, die Debitkarten im PULSE-Netzwerk ausgeben, Zugang zu Geldautomaten im In- und Ausland bietet. Diners Club ist ein globales Zahlungsnetzwerk von Lizenznehmern, bei denen es sich in der Regel um Finanzinstitute handelt, die Kreditkarten der Marke Diners Club ausgeben.

Offizielle Webseite: www.discoverfinancial.com