Unternehmensprofil

DXC Technology ist nach eigenen Angaben das weltweit führende unabhängige, End-to-End-IT-Dienstleistungsunternehmen, das fast 6.000 private und öffentliche Kunden aus den verschiedensten Branchen in 70 Ländern bedient. . Die technologische Unabhängigkeit, die globalen Talente und das umfangreiche Partnernetzwerk des Unternehmens helfen Kunden, die Innovationskraft zu nutzen, um im Wandel erfolgreich zu sein und ihre digitalen Transformationswege zu begleiten. Das Unternehmen entstand am 1. April 2017 durch die Fusion von CSC und dem Enterprise Services Geschäft von Hewlett Packard Enterprise. Das Unternehmen hat mehr als 250 branchenführende globale Partnernetzwerkbeziehungen aufgebaut, darunter 15 strategische Partner: Amazon Web Services, AT&T, Dell EMC, HCL, Hitachi Vantara, HP, HPE, IBM, Lenovo, Micro Focus, Microsoft, Oracle, PwC, SAP und ServiceNow.

Offizielle Webseite: https://www.dxc.technology