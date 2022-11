Sind diese fünf Aktien die nächsten 10x Kandidaten für die kommenden fünf bis zehn Jahre? Ist mit diesen Werten wirklich eine Outperformance möglich? Und ist vielleicht der ganze Sektor einen genaueren Blick wert? Von Johann Werther

Aktien, die sich verzehnfachen könnten zu suchen, ist und bleibt die Lieblingsbeschäftigung jedes Investors. Ist man einmal von einer Aktie überzeugt, dann rechnet man sich vor dem inneren Auge schon aus, welche Gewinne mit dieser Aktie erreicht werden können. Doch damit es wirklich einmal eine Verzehnfachung gibt, muss erst einmal die richtige Aktie her.

Verzehnfacher-Aktien

Schaut man sich dabei einmal die Verzehnfacher der Vergangenheit an, so wird schnell klar, dass diese Aktien nicht über Nacht um 1000 Prozent höher standen, sondern einfach über einen gewissen Zeitraum ein überdurchschnittlich hohes Wachstum bringen. Während der breite Markt annualisiert zwischen sieben und zehn Prozent in jedem Jahr macht, wächst eine Aktie, die sich nach fünf Jahren verzehnfacht, um 58 Prozent in jedem Jahr.

Dies klingt zwar unrealistisch, ist aber durchaus möglich. Wer aber einen etwas längeren Atem mitbringt, der braucht für einen Verzehnfacher in zehn Jahren nur 26 Prozent jährliche Rendite. Grundsätzlich gilt also, je länger der Atem, desto höher die Wahrscheinlichkeit.

Tech-Aktien als Outperformer

Doch wo finden Anleger eigentlich die potenziellen Kandidaten für einen Verzehnfacher? Laut einer Analyse von Alliance Bernstein finden wir 48 Prozent aller Aktien, die sich innerhalb von fünf Jahren verzehnfacht haben, im Technologiebereich. Zum Großteil dürfte das an den enormen Wachstumsraten von Technologie liegen, das nicht an Produktionsengpässe oder ähnliches gekoppelt ist.

Doch welche Aktien aus dem Tech-Sektor könnten die nächsten Kandidaten für einen Verzehnfacher sein und wo können Anleger diese finden? Diese fünf Aktien sind aus Sicht des Research-Hauses Alliance Bernstein einen Blick wert:

Electronic Arts

Erster Kandidat ist der Gaming-Software-Entwickler Electronic Arts. 32 Prozent Marge, ein wachsender Sektor und neue Spiele könnten das Unternehmen zu weiterem starken Wachstum führen.

On Semiconductor

On Semiconductor ist ein S&P 500 Unternehmen aus dem Chipsektor und könnte noch einiges an Wachstum aufgrund der stetig steigenden Nachfrage und Lieferengpässen aus Taiwan erfahren.

DXC Technology

Nummer drei ist ein IT-Service Anbieter, der vor allem rund um das Thema Cyber Security noch einiges an Wachstumspotenzial haben dürfte. DXC Technology ist dabei in den USA beheimatet.

Synaptics

Ist ein Tech-Startup aus Kalifornien, dass sich vor allem mit der Konstruktion von Technologie auseinandersetzt, welche die Bedingungen des menschlichen Körpers betreffen. Dem Unternehmen Synaptics werden Anwendungsfelder wie autonomes Fahren oder Sicherheitstechnik zugesprochen.

Juniper Networks

Letztes Unternehmen ist das amerikanische Juniper Networks. Diese konstruieren vor allem Netzwerkhardware für ein schnelleres und ausbaufähigeres Internet, sowie interne Firmennetzwerke.