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Effekten-Spiegel Vz.

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WKN 564763
ISIN DE0005647630
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2025 2024 2023 2022 2021
    Umsatz (Mio) 17,14 31,23 11,61 10,82 22,90
    Nettogewinn (Mio) 2,50 11,10 -2,37 -2,95 5,23
    Gewinn/Aktie 0,65 2,91 -0,62 -0,77 1,37
    Dividende/Aktie - - - - 1,05
    Rendite (%) - - - - 6,73
    KGV 16,15 4,50 - - 11,39
    KUV - 0,79 1,66 2,03 1,29

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Effecten-Spiegel AG betreibt das Verlagsgeschäft, die Kapitalanlage für eigene Rechnung sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art im In- und Ausland. Bekannteste Verlagspublikation ist das wöchentlich erscheinende Anlegermagazin gleichen Namens. Im Kapitalanlagegeschäft war die Gesellschaft Ende 2020 an der Verlag Blazek & Bergmann seit 1891 AG (3,00%), der Infas Holding AG (zuvor Action Press Holding AG - 20,28%) und der GSC Holding AG (19,98%) beteiligt.

    Offizielle Webseite: https://www.effecten-spiegel.de

    Aktionärsverteilung