Effekten-Spiegel Vz.

Unternehmensprofil

Die Effecten-Spiegel AG betreibt das Verlagsgeschäft, die Kapitalanlage für eigene Rechnung sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art im In- und Ausland. Bekannteste Verlagspublikation ist das wöchentlich erscheinende Anlegermagazin gleichen Namens. Im Kapitalanlagegeschäft war die Gesellschaft Ende 2020 an der Verlag Blazek & Bergmann seit 1891 AG (3,00%), der Infas Holding AG (zuvor Action Press Holding AG - 20,28%) und der GSC Holding AG (19,98%) beteiligt.

Offizielle Webseite: www.effecten-spiegel.de