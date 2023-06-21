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Elevance Health

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WKN A12FMV
ISIN US0367521038
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 200,39 196,24 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 6,29 5,91 5,66 5,97 5,99
    Gewinn/Aktie 27,68 20,72 25,28 25,81 25,38
    Dividende/Aktie 7,29 6,89 6,84 6,52 5,92
    Rendite (%) 1,94 1,83 1,95 1,77 1,26
    KGV 12,68 13,84 13,87 14,29 18,58
    KUV 0,40 0,42 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ELEVANCE HEALTH, INC. (zuvor Anthem Inc.) ist einer der größten Anbieter von Gesundheitsleistungen in den USA und unabhängiger Lizenznehmer der Blue Cross and Blue Shield Association, eine Vereinigung unabhängiger Krankenversicherungspläne. Über solche Gesundheitspläne versorgt Anthem rund 43 Millionen Mitglieder. Zum Konzern gehört u.a. auch der Pharmacy Benefits Manager IngenioRx, über den entsprechende Dienstleistungen für die Gesundheitsplan-Kunden sowie für Kunden außerhalb der Gesundheitspläne vermarktet werden. Darüber hinaus ist die Diversified Business Group mit den Tochterfirmen AIM Specialty Health, Aspire Health und Beacon Health Options, Inc. ("Beacon") und andere im Geschäft mit integrierten Gesundheitsdienstleistungen aktiv. Dabei ist die in 2020 akquirierte Firma Beacon die größte unabhängige Organisation für Verhaltensmedizin im Land.

    Offizielle Webseite: https://www.antheminc.com

    Aktionärsverteilung