Unternehmensprofil

Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) ist der drittgrößte Energiekonzern in Deutschland und bedient das Stammversorgungsgebiet Baden-Württemberg. Dabei ist der Bereich Strom, in dem die EnBW entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig ist, die wichtigste Aktivität gefolgt von den Bereichen Gas und Fernwärme. Zudem bietet EnBW seinen Kunden Energiedienstleistungen auf den Gebieten Wärme, Kälte, technische Gase und Druckluft an. Mit der Strommarke "Yello" hat sich EnBW im Zuge der Liberalisierung des deutschen Strommarktes bei den neu entstandenen Einzelhandelsmarken als einer der Marktführer etabliert. Das operative Geschäft gliedert sich in die vier Segmente "Vertriebe" (Strom, Gas, Dienstleistungen), "Netze", "Erzeugung und Handel" sowie "Erneuerbare Energien". Neben Deutschland ist EnBW auch in der Schweiz und in Tschechien aktiv. Um Erzeugungskapazitäten auszubauen, ist der Konzern seit 2009 über ein Joint Venture mit der Industriegruppe Borusan auch in der Türkei vertreten.

Offizielle Webseite: www.enbw.com