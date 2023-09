Unternehmensprofil

ENI S.p.A. ist ein integriertes, italienisches Erdöl- und Energieversorgungsunternehmen, das in 73 Ländern der Welt agiert. Der Energiekonzern, der zu den größten italienischen Unternehmen zählt, sucht, gewinnt, transportiert, wandelt und vermarktet Öl und Gas und gewinnt daraus Energie, die dann verkauft wird. Hinzu kommt das Geschäft mit Petrochemikalien. Ölfeldservices runden das Angebot ab. Zur Gruppe zählt ein europaweites Tankstellennetz, das unter dem Namen Agip agiert. Das operative Geschäft gliedert sich in die fünf Segmente "Exploration & Production", "Gas & Power", "Refining & Marketing", "Engineering & Construction" sowie "Chemicals". Geografisch unterscheidet ENI die Regionen "Europe", "Asia and Oceania", "Africa" und "Americas". ENI wurde 1926 als AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli) gegründet und konzentrierte sich zunächst auf die Exploration von Kohlenwasserstoff.

Offizielle Webseite: www.eni.it