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Eni

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WKN 897791
ISIN IT0003132476
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 88,34 99,73 83,63 91,21 94,82
    Nettogewinn (Mrd) 6,48 7,77 2,76 2,76 4,86
    Gewinn/Aktie 2,27 2,70 0,86 0,79 1,41
    Dividende/Aktie 1,14 1,12 1,05 1,00 0,94
    Rendite (%) 4,77 4,66 6,51 7,64 6,12
    KGV 10,43 9,07 18,77 16,57 10,89
    KUV 0,76 0,72 0,61 0,45 0,52

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ENI S.p.A. ist ein integriertes, italienisches Erdöl- und Energieversorgungsunternehmen, das in mehr als 70 Ländern der Welt agiert. Der Energiekonzern, der zu den größten italienischen Unternehmen zählt, sucht, fördert, transportiert, verarbeitet und vermarktet Öl und Gas und erzeugt daraus Energie, die dann verkauft wird. Hinzu kommt das Geschäft mit Petrochemikalien. Ölfeldservices runden das Angebot ab. Das operative Geschäft gliedert sich in die fünf Segmente "Exploration & Production", "Global Gas & LNG Portfolio", "Refining & Marketing and Chemicals", "Plenitude & Power" sowie "Corporate and Other activities". Geografisch unterscheidet ENI die Regionen "Europe", "Asia and Oceania", "Africa" und "Americas". ENI wurde 1926 als AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli) gegründet und konzentrierte sich zunächst auf die Exploration von Kohlenwasserstoff.

    Offizielle Webseite: https://www.eni.it

    Aktionärsverteilung