Unternehmensprofil

Die EUROKAI GmbH & Co. KGaA ist eine Finanzholding, die über ihre Beteiligungen an der EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG (50 Prozent, die restlichen Anteile hält die BLG LOGISTICS GROUP) und der Contship Italia S. p. A. (Anteil 66,6 Prozent sowie mittelbar über EUROGATE zusätzlich 16,7 Prozent) eine führende Position im europäischen Containerumschlag innehat. Die operativen Gesellschaften der beiden Teilkonzerne betreiben, teils mit Partnern, jeweils drei Containerterminals in Italien und Deutschland sowie jeweils ein Terminal in Portugal, Zypern, Marokko und Russland. Sie sind zudem an mehreren Binnenterminals und Eisenbahnverkehrsunternehmen beteiligt. Als Sekundärdienstleistungen werden cargomodale Dienste wie Distribution und Lagerung von Gütern, intermodale Dienste (Containertransporte von und zu Seeterminals) sowie Reparaturen, Depothaltung und Handel von Containern, technische Serviceleistungen und IT-Dienstleistungen angeboten.

Offizielle Webseite: www.eurokai.de