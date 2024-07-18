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Extra Space Storage

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WKN A0B7S6
ISIN US30225T1025
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,06 2,97 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,08 1,01 1,02 0,90 0,85
    Gewinn/Aktie 4,86 4,64 4,59 4,03 4,74
    Dividende/Aktie 6,78 6,48 6,48 6,48 6,48
    Rendite (%) 4,58 4,38 4,98 4,33 4,04
    KGV 31,12 32,75 28,37 37,12 33,82
    KUV 10,97 10,95 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Extra Space Storage Inc. ist ein voll integrierter, selbstverwalteter Real Estate Investment Trust (REIT). Der REIT besitzt, betreibt, verwaltet, erwirbt, entwickelt und saniert Selbstlagerzentren. Zum 31. Dezember 2015 hielt Extra Space Storage Beteiligungen an 999 operativen Geschäften. Von diesen Geschäften befinden sich 746 in vollständigem Eigentum, 253 gehören über Joint-Ventures zum Konzern. Zusätzliche 348 Geschäfte von Dritten werden von Extra Space Storage gegen eine Managementgebühr betrieben. Damit beläuft sich die Gesamtzahl auf 1.347 verwaltete Geschäfte mit etwa 101 Millionen Quadratfuß Nettomietfläche. Die Geschäfte befinden sich in 36 US-Bundesstaaten, Washington, D. C. und Puerto Rico.

    Offizielle Webseite: https://ir.extraspace.com/overview/default.aspx

    Aktionärsverteilung