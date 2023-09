Unternehmensprofil

Die Extra Space Storage Inc. ist ein voll integrierter, selbstverwalteter Real Estate Investment Trust (REIT). Der REIT besitzt, betreibt, verwaltet, erwirbt, entwickelt und saniert Selbstlagerzentren. Zum 31. Dezember 2015 hielt Extra Space Storage Beteiligungen an 999 operativen Geschäften. Von diesen Geschäften befinden sich 746 in vollständigem Eigentum, 253 gehören über Joint-Ventures zum Konzern. Zusätzliche 348 Geschäfte von Dritten werden von Extra Space Storage gegen eine Managementgebühr betrieben. Damit beläuft sich die Gesamtzahl auf 1.347 verwaltete Geschäfte mit etwa 101 Millionen Quadratfuß Nettomietfläche. Die Geschäfte befinden sich in 36 US-Bundesstaaten, Washington, D. C. und Puerto Rico.

Offizielle Webseite: www.extraspace.com