Bisher verläuft die Quartalsberichtssaison ganz anders als von vielen Investoren erwartet und es kommt zu einiger Volatilität. Doch diese drei stabilen Dividenden-Aktien bieten Anlegern die Chance schwankungsarm durch diese Zeit zu kommen.

Nach den Zahlen von Netflix, Tesla & Co. dürften Anleger etwas beunruhigt sein, denn bisher fiel die Berichtssaison nur sehr gemischt aus. Dementsprechend könnten einige Anleger das Bedürfnis verspüren, das eigene Portfolio solider aufzustellen, vor allem vor dem Hintergrund, dass eine schlechte Berichtssaison ein klares Zeichen für eine Rezession sein könnte.

3 stabile Dividenden-Aktien für eine schwierige Berichtssaison

Dementsprechend könnten diese drei stabilen Dividenden-Aktien für Investoren einen Blick wert sein, denn auch in einer potenziellen Rezession bieten sie Anlegern die Chance sicher durch die Krise zu kommen:

BlackRock (Dividendenrendite: 2,83 Prozent)

Erster Wert ist hierbei der Vermögensverwalter BlackRock. Das Unternehmen hat zuletzt nicht nur stark von der Bankenkrise durch Mittelzuflüsse profitiert, sondern konnte auch mit bereits gemeldeten Quartalszahlen überzeugen.

Dementsprechend sollte ein Abverkauf aufgrund anderer Ergebnisse das solide aufgestellte Unternehmen deutlich weniger stark treffen. Hinzu kommt die Stabilität, die der größte Player der Branche, auch in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit bietet.

Extra Space Storage (Dividendenrendite: 3,81 Prozent)

Wert Nummer zwei ist dagegen in Europa wesentlich unbekannter, aber nicht weniger spannend. Die Rede ist von Extra Space Storage, einem REIT aus den USA, welcher Hauptsächlich im Bereich Garagen und Aufbewahrungsräume aktiv ist.

Da für viele Amerikaner üblich ist einen Teil ihres Hab und Gutes in Containern oder Garagen zu lagern und dafür beständig hohe Preise pro Monat zu zahlen, hat sich der REIT auch in Krisenphasen und Rezessionen immer gut gehalten.

Unilever (Dividendenrendite: 4,28 Prozent)

Am stabilsten dürfte aber ein anderer Sektor in der Krise sein, nämlich der Bereich des Basiskonsums. Essen, Trinken und Haushaltsgegenstände sind nun mal keine Dinge, auf die in einer Rezession verzichtet werden kann.

Demzufolge dürfte die Aktie von Unilever, welche mit einem KGV von 15 ohnehin im Vergleich zu anderen Playern günstig bewertet ist, in einer solchen Krise Anlegern einiges an Sicherheit bieten und auch attraktive Dividenden ausschütten.

Übrigens: Wenn Sie weitere stabile Dividenden-Aktien suchen, dann schauen Sie jetzt in den brandneuen BÖRSE ONLINE Globale Dividenden-Stars-Index.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BlackRock, Unilever