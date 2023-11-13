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F5 Networks

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WKN 922977
ISIN US3156161024
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,64 3,38 3,09 2,82 2,81
    Nettogewinn (Mrd) 1,02 1,00 0,69 0,57 0,39
    Gewinn/Aktie 13,77 12,52 11,96 9,65 6,59
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 22,27 23,23 27,02 22,82 24,45
    KUV 6,26 6,86 6,01 4,54 3,39

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    F5 Networks Inc. ist der führende US-amerikanische IT- Infrastrukturdienstleister. Zu den Kunden zählen fast alle großen börsennotierten Branchenführer der USA sowie die US- Regierung. Einziges Geschäftssegment ist die Entwicklung und der Absatz von netzwerkbasierten Anwendungen, diese Tätigkeit trägt den Namen "Application Delivery Networking" und ist ein Framework , das Funktionalität, Sicherheit und Kontrolle über Ressourcen für Organisationen beinhaltet. Hierfür bietet F5 die vier Dienste F5 TMOS, F5 iRules, F5 iControl sowie F5 Data Management Operating System an, zusätzlich betreibt es eine Entwicklerplattform mit über 100.000 Entwicklern. Gegründet wurde F5 im Februar 1996 von einem Entwickler und einem VC- Investor als F5 Labs1, 1999 ging es an die Börse und firmierte zu F5 Networks um.

    Offizielle Webseite: https://www.f5.com

    Aktionärsverteilung