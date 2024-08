Unternehmensprofil

Die FirstEnergy Corp. und ihre Tochtergesellschaften sind vorwiegend mit der Übertragung, Verteilung und Erzeugung von Strom befasst. Die Versorgungsunternehmen des Unternehmens bilden nach deren Angaben eines der größten Stromversorgungssysteme der USA, an das mehr als 6 Millionen Kunden im Mittleren Westen und in den Mittelatlantischen Regionen angeschlossen sind. Der Übertragungsbetrieb von FirstEnergy umfasst mehr als 24.000 Meilen an Leitungen und zwei regionale Übertragungsbetriebszentren. Die Allegheny Generating Company, die Jersey Central Power & Light Company und die Monongahela Power Company kontrollieren über 3.700 MWs Gesamtkapazität. Von diesem Volumen entfallen gut 200 MWs auf das Kraftwerk Yards Creek (50 Prozent Beteiligung von Jersey Central), das den nach Aussagen im Jahresabschluss 2020 im Rahmen eines Asset Purchase Agreements verkauft werden soll.

