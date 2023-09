Fox Corp Class A

Unternehmensprofil

Die Fox Corp. ist ein Nachrichten-, Sport- und Unterhaltungsunternehmen, das seine Geschäfte drei Segmenten führt und ausweist. Das Segment Cable Network Programming beinhaltet vorwiegend die Produktion und Lizenzierung von Nachrichten- und Sportinhalten, die hauptsächlich in den USA über Kabelfernsehsysteme, die Satelliten-Direktübertragung und durch Telekommunikationsunternehmen sowie über Online-Mehrkanal-Videoprogrammverteiler verbreitet werden. Das Segment Television erwirbt, produziert und vermarktet Rundfunkprogramme und kostenlose werbegestützte Video-on-Demand-Dienste unter den Marken FOX und Tubi. Zudem werden mehr als zwei Dutzend Fernsehsender betrieben; davon sind die meisten an das FOX Network sowie an MyNetworkTV angeschlossen. Das Segment Sonstige repräsentiert vor allem die FOX Studio Lot, Credible Labs Inc. FOX Studio Lot bietet Fernseh- und Filmproduktionsdienste sowie Büroräume und Studiobetriebsdienste an. Credible ist ein US-Marktplatz für Verbraucherfinanzierung.

Offizielle Webseite: https://investor.foxcorporation.com/