Unternehmensprofil

Die Fresenius SE & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. "Fresenius Kabi" ist globaler Marktführer bei Produkten für die Therapie und Versorgung von kritisch und chronisch kranken Patienten inner- und außerhalb des Krankenhauses. Im Bereich "Fresenius Vamed" sind das Engineering- und Servicegeschäft für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen gebündelt. "Fresenius Helios" ist einer der größten deutschen privaten Krankenhausbetreiber, der 2014 durch Übernahme von 41 Einrichtungen der Rhön-Klinikum AG erheblich gestärkt wurde. "Fresenius Medical Care" (FMC) ist mit der Versorgung von Patienten mit chronischem Nierenversagen befasst. In der Dialyse ist FMC weltweit die Nummer eins. Durch Formwechsel in eine Aktiengesellschaft (zuvor AG & Co. KGaA) musste FMC in 2023 trotz unveränderter Beteiligung von 32 Prozent dekonsolidiert werden.

Offizielle Webseite: https://www.fresenius.de