Unternehmensprofil

Die Fresenius SE & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Das bedeutendste Geschäftsfeld ist die Versorgung von Patienten mit chronischem Nierenversagen, das von der börsennotierten Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) repräsentiert wird. FMC ist in der Dialyse weltweit die Nummer eins. "Fresenius Kabi" ist globaler Marktführer bei Produkten für die Therapie und Versorgung von kritisch und chronisch kranken Patienten inner- und außerhalb des Krankenhauses. Im Bereich "Fresenius Vamed" sind das Engineering- und Servicegeschäft für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen gebündelt. "Fresenius Helios" ist einer der größten deutschen privaten Krankenhausbetreiber, der 2014 durch Übernahme von 41 Einrichtungen der Rhön-Klinikum AG erheblich gestärkt wurde.

Offizielle Webseite: www.fresenius.de