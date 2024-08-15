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Galenica AG

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WKN A2DN0K
ISIN CH0360674466
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CHF)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4,53 4,40 4,15 3,94 3,76
    Nettogewinn (Mrd) 0,21 0,19 0,18 0,18 0,29
    Gewinn/Aktie 4,15 3,43 3,63 3,67 5,72
    Dividende/Aktie 2,69 2,56 2,50 2,30 2,20
    Rendite (%) 3,13 2,97 2,56 3,09 3,02
    KGV 20,16 22,08 26,91 20,26 12,72
    KUV 0,95 0,96 1,17 0,94 0,96

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Galenica AG ist durch Abspaltung aus der heutigen Vifor Pharma AG hervorgegangen. Die Geschäftstätigkeit gliedert sich in drei Geschäftsbereiche. Der Geschäftsbereich Retail betreibt über das Unternehmen Galenicare das größte Apothekennetz der Schweiz mit rund 500 eigenen, Joint Venture- und Partnerapotheken. Neben einem breiten Sortiment an Medikamenten, Hygieneartikeln und Schönheitsprodukten werden auch Gesundheitsdienstleistungen und -checks sowie Mobilitäts-Hilfsmittel angeboten. Über den Bereich Products & Brands entwickelt und vermarktet Galenica eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Partnern. Der Geschäftsbereich Services bietet Logistikdienstleistungen sowie Datenbanklösungen für den Schweizer Gesundheitsmarkt an.

    Offizielle Webseite: https://www.galenica.com

    Aktionärsverteilung