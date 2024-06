Unternehmensprofil

Gartner, Inc. ist das weltweit führende Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Geschäftsführern unverzichtbare Erkenntnisse, Ratschläge und Werkzeuge an die Hand gibt, um ihre Ziele zu erreichen und die erfolgreichen Unternehmen von morgen aufzubauen. Wie das Unternehmen mitteilt, verfügt es über eine unübertroffene Kombination aus fachkundiger, praxisorientierter und datengetriebener Forschung, die Kunden zu den richtigen Entscheidungen über die wichtigsten Themen führt. Gartner wird von mehr als 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern als objektive Ressource und kritischer Partner geschätzt - in allen wichtigen Funktionen, in jeder Branche und Unternehmensgröße. Gartner bietet seine Produkte und Dienstleistungen weltweit in vier Segmenten an: Forschung, Beratung, Veranstaltungen und Talentbewertung & Sonstiges.

Offizielle Webseite: www.gartner.com