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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

GEA Group

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WKN 660200
ISIN DE0006602006
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,10 5,82 5,50 5,42 5,37
    Nettogewinn (Mrd) 0,58 0,54 0,41 0,39 0,39
    Gewinn/Aktie 3,56 3,18 2,54 2,30 2,28
    Dividende/Aktie 1,68 1,50 1,30 1,15 1,00
    Rendite (%) 2,71 2,42 2,26 2,39 2,66
    KGV 17,04 18,69 22,70 20,90 16,46
    KUV 1,63 1,71 1,74 1,47 1,19

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die GEA Group AG ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der Prozesstechnik und Komponenten für verschiedene Endmärkte entwickelt und vertreibt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den beiden verfahrenstechnischen Grundprozessen Wärme- und Stoffaustausch. Das Unternehmen ist einer der größten Systemanbieter für Produzenten aus der langfristig wachsenden Branche Nahrungsmittel, mit der der Konzern mehr als zwei Drittel seines Umsatzes erwirtschaftet. GEA unterscheidet die beiden Segmente "Business Area Equipment" (vorwiegend standardisierte Produkte wie z.B. Separatoren, Ventile, Pumpen oder Kompressoren) und "Business Area Solutions" (vor allem kundenspezifische und modularisierte Lösungen).

    Offizielle Webseite: https://www.gea.com

    Aktionärsverteilung