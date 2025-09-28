GEA Group
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WKN 660200
ISIN DE0006602006
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu GEA Group
dpa-AFX News zu GEA Group
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EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft beschließt neues Aktienrückkaufprogramm mit Einziehung im Volumen von bis zu 500 Mio. EUR (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,10
|5,82
|5,50
|5,42
|5,37
|Nettogewinn (Mrd)
|0,58
|0,54
|0,41
|0,39
|0,39
|Gewinn/Aktie
|3,56
|3,18
|2,54
|2,30
|2,28
|Dividende/Aktie
|1,68
|1,50
|1,30
|1,15
|1,00
|Rendite (%)
|2,71
|2,42
|2,26
|2,39
|2,66
|KGV
|17,04
|18,69
|22,70
|20,90
|16,46
|KUV
|1,63
|1,71
|1,74
|1,47
|1,19
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die GEA Group AG ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der Prozesstechnik und Komponenten für verschiedene Endmärkte entwickelt und vertreibt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den beiden verfahrenstechnischen Grundprozessen Wärme- und Stoffaustausch. Das Unternehmen ist einer der größten Systemanbieter für Produzenten aus der langfristig wachsenden Branche Nahrungsmittel, mit der der Konzern mehr als zwei Drittel seines Umsatzes erwirtschaftet. GEA unterscheidet die beiden Segmente "Business Area Equipment" (vorwiegend standardisierte Produkte wie z.B. Separatoren, Ventile, Pumpen oder Kompressoren) und "Business Area Solutions" (vor allem kundenspezifische und modularisierte Lösungen).
Offizielle Webseite: https://www.gea.com