Unternehmensprofil

Die GEA Group AG ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der Prozesstechnik und Komponenten für verschiedene Endmärkte entwickelt und vertreibt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den beiden verfahrenstechnischen Grundprozessen Wärme- und Stoffaustausch. Das Unternehmen ist einer der größten Systemanbieter für Produzenten aus der langfristig wachsenden Branche Nahrungsmittel, mit der der Konzern mehr als zwei Drittel seines Umsatzes erwirtschaftet. GEA unterscheidet die beiden Segmente "Business Area Equipment" (vorwiegend standardisierte Produkte wie z.B. Separatoren, Ventile, Pumpen oder Kompressoren) und "Business Area Solutions" (vor allem kundenspezifische und modularisierte Lösungen).

Offizielle Webseite: https://www.gea.com