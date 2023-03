Wer im März 2003 Aktien gekauft hat, steht heute glänzend da. Sieben Fonds haben seither ein Plus von über 1.000 Prozent geschafft. BÖRSE ONLINE stellt sie vor.



Fulminanter Bullenmarkt

Wenn die Aktienkurse immer weiter fallen, verlieren Anleger irgendwann die Hoffnung. So war es im März 2003, als die Kurse schon drei Jahre in Folge gefallen waren. Allein der DAX hatte damals von über 8.000 Punkte auf unter 2.400 Punkte eingebüßt.



Im Nachhinein erwies sich der März 2003 jedoch als Wendepunkt, auf den ein fulminanter Bullenmarkt folgen sollte.



Wer damals einen Aktienfonds gekauft hat und ihn weiterhin im Depot hält, steht heute meist glänzend da.



Besonders können freuen sich die Besitzer von sieben Aktienfonds, die in den vergangenen 20 Jahren sogar um über 1.000 Prozent zulegt haben. Aus investierten 10.000 Euro wären somit mindestens 110.000 Euro geworden.



Die besten Fonds der vergangenen 20 Jahre

Top-Fonds: Lupus alpha Smaller German Champions

Am besten hat seit Anfang März 2003 der Lupus alpha Smaller German Champions abgeschnitten, der seither ein Plus von 1281 Prozent erzielen konnte. Das entspricht pro Jahr einem Plus von 14,0 Prozent.



Zu den zehn größten Einzelwerten des Fonds gehören derzeit unter anderem:



GEA Group



Gerresheimer



Hugo Boss



Krones



Puma



Sixt



Ebenfalls Top: Nebenwerte, Tech und Biotech

Zu den 1.000-Prozenter-Fonds zählen zudem der GAM Swiss Small & Mid Cap Equity und der Threadneedle European Smaller Companies, die beide ebenfalls in Nebenwerte investieren.



In Techwerte investieren dagegen der JPMorgan Europe Dynamic Technologies und der Fidelity Global Technology, wobei der europäische Fonds von JPMorgan seit März 2003 sogar vor dem globalen und damit US-lastigen Fonds von Fidelity lag.



Genauso erfolgreich, aber noch spezieller legen der Candriam Equities Biotechnology und der Medical BioHealth an, die sich auf Biotechwerte konzentrieren.



