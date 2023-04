Wer noch im April hohe Dividenden kassieren will, der muss schnell sein. Diese drei Aktien mit hoher Dividende aus DAX, MDAX und SDAX gehen bald Ex-Dividende, werden ihre Anleger aber noch in diesem Monat mit Ausschüttungen belohnen.

Eigentlich gilt der Mai in Deutschland als Beginn der Dividendensaison, doch tatsächlich zahlen einige Unternehmen schon etwas früher ihre Ausschüttungen. Diese drei Aktien aus SDAX, MDAX und DAX sind nicht nur gute Dividendenzahler, sondern auch für Anleger definitiv einen Blick wert:

Schaeffler (Ex-Dividende: 21.04)

Erster Wert ist dabei der SDAX-Konzern Schaeffler, der am 21.04. Ex-Dividende gehandelt wird und wenige Tage später die Ausschüttung an die Aktionäre zahlen sollte. Aktuell hat das Unternehmen eine Dividendenrendite von 6,21 Prozent. Denn der Konzern plant, eine Dividende in Höhe von 45 Cent je Aktie zu bezahlen nach 50 Cent im Vorjahr.

Interessant ist die Aktie aber nicht nur wegen der hohen Dividendenrendite, sondern auch weil es sich hier um einen echten Hidden Champion handelt. Der 1,1 Milliarden Euro schwere Konzern ist nur mit einem KGV von 8,5 bewertet und somit auch noch günstig.

Bevor Sie die anderen beiden deutschen Aktien mit hoher Dividende anschauen: Sind Sie aktuell beim für Sie besten und günstigsten Broker? Finden Sie es jetzt im BÖRSE ONLINE Broker-Vergleich heraus.

GEA Group (Ex-Dividende: 28.04)

Etwas teurer, mit KGV 19, ist dagegen die GEA Group. Hierbei handelt es sich um einen weltweit aktiven System- und Komponentenlieferanten aus dem MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 7,5 Milliarden Euro.

Die Aktie von GEA wird am 28.04. Ex-Dividende gehandelt und soll Anlegern eine Dividende von 0,95 Euro je Aktie bringen. Aktuell weist das Unternehmen eine Ausschüttungsrendite von 2,26 Prozent aus.

Henkel (Ex-Dividende: 25.04)

Ein deutlich verlässlicher Zahler ist dagegen der DAX-Wert Henkel, welcher auch durch die Corona-Krise hindurch stabile 1,85 Euro Ausschüttung an Aktionäre gezahlt hat. Ab 25.04 wird die Aktie ebenfalls Ex-Dividende gehandelt. Hier liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,9 Prozent.

Besonders spannend ist der Wert aus dem großen deutschen Leitindex primär aufgrund ihres konservativen Charakters und breiten Markenportfolios, was in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Stabilität bringen kann.

Lesen Sie auch: Dividendensaison im Mai – Diese Aktien sollten sich Anleger noch für fette Renditen sichern

oder: Riesen-Dividenden: Mehr als 8 Prozent Dividendenrendite bei diesen 23 deutschen Aktien