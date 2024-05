Heiße Dividendenchancen: Die Bundesrepublik hat mehrere Top-Aktien in petto, die nicht nur durch hohe Dividendenrenditen bestechen, sondern auch noch zweistellige Kurschancen bieten. Diese Kandidaten sind dabei

Auf welche Aktien sollte man jetzt gerade setzen? Derzeit herrscht bei Anlegern ein wenig Verunsicherung, wie man sich auf dem Markt positionieren sollte. Denn niemand weiß genau, ob es mit der Rallye seit Jahresanfang noch weitergeht, oder ob sich allmählich nun eher eine Korrektur durchsetzt.

Eine beliebte Möglichkeit sind hier Dividendenaktien. Denn Unternehmen, die Anleger an ihrem Gewinn beteiligen, verfügen in der Regel über ein stabiles Geschäftsmodell und solide Finanzen – sie sind also auch für volatilere Zeiten gut gerüstet.

Fan von Dividenden-Werten? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE

Volkswagen, Deutsche Telekom & Co.: Hohe Kurschancen mit diesen Top-Dividenden-Aktien

Und von diesen Top-Dividenden-Aktien besitzt Deutschland eine ganze Menge. Doch auf welche davon sollte man bei dieser großen Auswahl setzen? Und welche Aktien überzeugen nicht nur durch eine hohe und solide Ausschüttung, sondern auch noch Wachstumschancen beim Kurs?

Um diese zu finden, warfen wir das Stock-Screening-Tool des Finanzportals „TipRanks“ an. Hier stellten wir die Kriterien so ein, dass uns nur Aktien aus Deutschland angezeigt werden sollen, die eine Dividendenrendite von mindestens 2,5 Prozent aufweisen und außerdem auch noch eine Kurschance mindestens im zweistelligen Bereich bieten. Die Marktkapitalisierung soll mindestens zwei Milliarden Euro betragen und die Aktie soll von Analysten im Durchschnitt außerdem mehrheitlich zum Kauf empfohlen werden.

Als Besonderheit unterzogen wir die Aktien auch noch einem Kriterium das mithilfe von künstlicher Intelligenz gefiltert wird. "TipRanks" entwickelte das digitale Tool "Smart Score", das Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien filtert und auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Dabei bezieht es nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Es untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Die durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform". Wir ließen uns daher nur Aktien mit einer Outperform-Bewertung anzeigen.

Und diese Aktien kamen heraus:

Top-Dividendenaktien mit hohen Kurschancen aus Deutschland

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom, Volkswagen Vz., Freenet, Daimler Truck, Porsche Automobil Holding.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom, Vonovia.

Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Frank Pöpsel, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz..