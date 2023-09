Unternehmensprofil

Die Assicurazioni Generali S.p.A. ist die Obergesellschaft der Generali-Gruppe, die nach eigenem Bekunden einer der wichtigsten Teilnehmer am globalen Markt für Versicherungen und Finanzprodukte und unumstrittener Marktführer in Italien ist. Der Konzern ist in allen Sparten des Versicherungsgeschäfts tätig, von der Lebensversicherung über Kfz-, Boots-, Gesundheits-, Besitz- bis hin zu Freizeitversicherungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Produktions- und Gewerbeversicherungen sowie Versicherungen für professionelle Geschäftsaktivitäten. Neben dem Versicherungsgeschäft bietet die Gruppe auch Leistungen im Finanzbereich und bei der Vermögensverwaltung an und ist in mehr als 60 Ländern aktiv. Eine starke Marktstellung nimmt der Versicherer dabei neben Italien auch in Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, der Schweiz und in Zentral- und Osteuropa ein und ist über Büros auch in China und Indien präsent.

Offizielle Webseite: www.generali.com