Unternehmensprofil

Die Gigaset AG zählt sich zu den weltweit führenden Herstellern schnurloser Telefone und nimmt in Europa die Marktführerschaft bei DECT-Telefonen für sich in Anspruch. DECT steht für Digital Enhanced Cordless Telecommunications und ist nach Unternehmensangaben der erfolgreichste Telekommunikationsstandard der Welt. Weltweit rangiert das Unternehmen, das in über 70 Ländern präsent ist, laut Konzernmanagement im DECT-Bereich an zweiter Stelle. Die Produktion erfolgt in einer mehrfach ausgezeichneten hochautomatisierten Fabrik in Bocholt. Das Unternehmen berichtet über das Kerngeschäft Gigaset in drei Regionalsegmenten sowie dem Segment "Holding".

Offizielle Webseite: www.gigaset.com