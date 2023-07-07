Unternehmensprofil

Die Gigaset AG zählt sich zu den weltweit führenden Herstellern schnurloser Telefone und nimmt in Europa die Marktführerschaft bei DECT-Telefonen für sich in Anspruch. DECT steht für Digital Enhanced Cordless Telecommunications und ist nach Unternehmensangaben der erfolgreichste Telekommunikationsstandard der Welt. Weltweit rangiert das Unternehmen, das in über 70 Ländern präsent ist, laut Konzernmanagement im DECT-Bereich an zweiter Stelle. Die Produktion erfolgt in einer mehrfach ausgezeichneten hochautomatisierten Fabrik in Bocholt. Am 19. September 2023 hat der Vorstand beschlossen, wegen Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Eröffnung eines Regelinsolvenzverfahrens für die Gigaset AG und für die mittelbare Tochtergesellschaft Gigaset Communications GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung zu stellen. Das Verfahren wurde am 01.01.2024 eröffnet.

Offizielle Webseite: https://www.gst-ag.de