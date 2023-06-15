Grammer
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dpa-AFX News zu Grammer
EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Ergebnis im zweiten Quartal 2026 deutlich über Vorjahresniveau (deutsch)
EQS-Adhoc: GRAMMER AG: Ergebnisentwicklung weicht im ersten Quartal 2026 vom Vorjahreszeitraum ab (deutsch)
EQS-Adhoc: GRAMMER AG übertrifft Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 - operatives EBIT in Q4 deutlich über Vorjahresniveau (deutsch)
EQS-Adhoc: GRAMMER Aktiengesellschaft: Ergebnisentwicklung weicht im zweiten Quartal 2025 vom Vorjahresniveau ab (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|2,58
|2,49
|1,82
|1,92
|2,30
|Nettogewinn (Mrd)
|-
|0,04
|0,02
|-0,09
|0,00
|Gewinn/Aktie
|-
|2,41
|1,40
|-6,33
|0,12
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|-
|4,36
|4,21
|-
|89,17
|KUV
|-
|0,06
|0,05
|0,04
|0,07
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die GRAMMER AG ist ein weltweit führender Spezialist für die Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Ausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge, Lkw, Busse und Bahnen. Der Konzern unterscheidet die beiden operativen Segmente "Seating Systems" und "Automotive". Das Segment "Seating Systems" umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment "Automotive" werden Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie geliefert. Neben dem Hauptstandort im deutschen Amberg ist der Konzern in 19 Ländern in Europa, Nord- und Süd-Amerika sowie Asien weltweit aktiv.
Offizielle Webseite: https://www.grammer.com