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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Grammer

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WKN 589540
ISIN DE0005895403
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 2,58 2,49 1,82 1,92 2,30
    Nettogewinn (Mrd) - 0,04 0,02 -0,09 0,00
    Gewinn/Aktie - 2,41 1,40 -6,33 0,12
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - 4,36 4,21 - 89,17
    KUV - 0,06 0,05 0,04 0,07

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die GRAMMER AG ist ein weltweit führender Spezialist für die Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Ausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge, Lkw, Busse und Bahnen. Der Konzern unterscheidet die beiden operativen Segmente "Seating Systems" und "Automotive". Das Segment "Seating Systems" umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment "Automotive" werden Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie geliefert. Neben dem Hauptstandort im deutschen Amberg ist der Konzern in 19 Ländern in Europa, Nord- und Süd-Amerika sowie Asien weltweit aktiv.

    Offizielle Webseite: https://www.grammer.com

    Aktionärsverteilung