Unternehmensprofil

Die GRAMMER AG ist ein weltweit führender Spezialist für die Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Ausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge, Lkw, Busse und Bahnen. Der Konzern unterscheidet die beiden operativen Segmente "Seating Systems" und "Automotive". Das Segment "Seating Systems" umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment "Automotive" werden Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie geliefert. Neben dem Hauptstandort im deutschen Amberg ist der Konzern in 19 Ländern in Europa, Nord- und Süd-Amerika sowie Asien weltweit aktiv.

Offizielle Webseite: www.grammer.com