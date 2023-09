Unternehmensprofil

Grifols S.A. ist ein spanischer Pharma- und Medizinkonzern, der sich auf die Bereiche Plasmaderivate, In-Vitro-Therapie (IV-Therapie), enterale Ernährung, Diagnosesysteme und medizinische Ausrüstungen spezialisiert hat. Das operative Geschäft untergliedert sich in die vier Divisionen "Bioscience", "Diagnostic", "Hospital" sowie Raw Material. Dabei erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Grifols im Kerngeschäft "Bioscience" qualitativ hochwertige Plasmaderivate. In der Division "Diagnostic" ist Grifols auf die Forschung, Entwicklung, den Bau und die Vermarktung von Geräten für Laboranalysen, inklusive von Produkten für Blutbanken und Transfusions-Zentren spezialisiert. In der Division "Hospital" bietet der Konzern eine große Bandbreite an nicht-biologischen Produkten, die in Krankenhausapotheken, bei Operationen und in der Ernährung Einsatz finden. Mit der Übernahme des Blutdiagnostikgeschäfts von Novartis in 2013 stieg Grifols zum Weltmarktführer in der Transfusionsmedizin auf.

Offizielle Webseite: www.grifols.com