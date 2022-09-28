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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Grifols

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WKN A2ABUQ
ISIN ES0171996087
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,13 7,65 7,52 7,21 6,59
    Nettogewinn (Mrd) 0,76 0,59 0,50 0,21 0,18
    Gewinn/Aktie 1,03 0,79 0,59 0,23 0,09
    Dividende/Aktie 0,30 0,28 0,15 - -
    Rendite (%) 3,01 2,76 1,40 - -
    KGV 8,79 11,30 18,14 39,77 171,72
    KUV 0,82 0,85 0,60 0,54 0,99

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Grifols S.A. ist ein spanischer Pharma- und Medizinkonzern, der sich auf die Bereiche Plasmaderivate, In-Vitro-Therapie (IV-Therapie), enterale Ernährung, Diagnosesysteme und medizinische Ausrüstungen spezialisiert hat. Das operative Geschäft untergliedert sich in die vier Divisionen "Bioscience", "Diagnostic", "Hospital" sowie Raw Material. Dabei erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Grifols im Kerngeschäft "Bioscience" qualitativ hochwertige Plasmaderivate. In der Division "Diagnostic" ist Grifols auf die Forschung, Entwicklung, den Bau und die Vermarktung von Geräten für Laboranalysen, inklusive von Produkten für Blutbanken und Transfusions-Zentren spezialisiert. In der Division "Hospital" bietet der Konzern eine große Bandbreite an nicht-biologischen Produkten, die in Krankenhausapotheken, bei Operationen und in der Ernährung Einsatz finden. Mit der Übernahme des Blutdiagnostikgeschäfts von Novartis in 2013 stieg Grifols zum Weltmarktführer in der Transfusionsmedizin auf.

    Offizielle Webseite: https://www.grifols.com

    Aktionärsverteilung