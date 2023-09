Unternehmensprofil

Helmerich & Payne, Inc. ist in erster Linie im Erschließen von Öl- und Gasquellen für andere engagiert. Dieses Geschäfts steht für nahezu alle operativen Umsätze des Konzerns und ist in die drei berichtspflichtigen Segmente U.S. Land, Offshore und International Land gegliedert. Das US-Land-Geschäft bohrt in Oklahoma, Kalifornien, Texas, Wyoming, Colorado, Louisiana, Pennsylvania, Ohio, Utah, Arkansas, New Mexico, Montana, North Dakota, West Virginia und Nevada. Offshore-Aktivitäten werden im Golf von Mexiko, an der kalifornischen Küste und der Küste Äquatorialguineas durchgeführt. Das Segment International Land betreibt Öl- und Gasförderung in Ecuador, Kolumbien, Argentinien, Tunesien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Überdies ist Helmerich & Payne in Besitz, Entwicklung und Betrieb von Gewerbeimmobilien sowie in der Forschung und Entwicklung von Drehsteuertechnik aktiv.

Offizielle Webseite: www.hpinc.com