Diese Aktien hält Warren Buffett in einem kleinen, bisher noch sehr unbekannten Aktienportfolio. Könnten sich in den Top-10 für Anleger spannende Aktien finden?

Warren Buffett ist bekannt für sein inzwischen mehr als 300 Milliarden US-Dollar großes Aktienportfolio von Berkshire Hathaway. Allerdings hält der Multimilliardär noch ein weiteres, deutlich kleineres Portfolio, verwaltet durch das Unternehmen New England Asset Management.

Interessante Werte

Mit 6 Milliarden Volumen ist das Portfolio zwar eher klein und im Wesentlichen mit ähnlichen Beteiligungen wie in Berkshire Hathaway bestückt. So ist zum Beispiel auch hier Apple die größte Position mit etwas mehr als 40 Prozent Gewicht.

Trotzdem enthält die Allokation von Buffett einige eher unbekannte und auch bekannte Werte innerhalb der Top-10, welche man nicht unbedingt mit dem Orakel von Omaha in Verbindung bringt und die sich Anleger einmal genauer anschauen könnten.

Diageo

So findet sich im Portfolio von Berkshire Hathaway zum Beispiel Diageo. Der britische Spirituosenkonzern ist dabei vor allem bekannt durch Marken wie Guinness und Captain Morgan. Neben einer attraktiven Dividendenrendite dürfte aber primär der konservative Charakter des Geschäfts Buffett zu einem Investment bewogen haben.

J.P. Morgan

Aber natürlich finden sich wie in jedem Portfolio, welches mit Buffett in Verbindung gebracht wird, auch eine Menge Banken. Dieses enthält auch die Aktien von J.P. Morgan, welche aktuell mit KGV 11 und einer Dividendenrendite von 2,8 Prozent eher preiswert erscheinen.

Cisco

Man mag es kaum glauben, aber Warren Buffett investiert auch in Techaktien, abseits von Apple. So hält er zum Beispiel eine Beteiligung an Cisco. Das Unternehmen ist ein Betreiber von Services und Verkäufer von Hard- und Software.

HP

Viel überraschender dürfte dann allerdings das Investment in HP sein. Die Branche der Computerhersteller ist nämlich kräftig in Verruf geraten nach Corona und Aktien wie die von HP sind so unbeliebt, dass die Bewertung deutlich absank. Vielleicht sieht Buffett aber hier bei KGV 10 und einer Dividendenrendite von 3,4 Prozent ein Schnäppchen.

