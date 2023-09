Unternehmensprofil

Hermès International S.A. ist ein Unternehmen, das sich auf Design, Herstellung, Marketing und Verkauf von Luxusgütern spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet verschiedene Arten von Produkten an, darunter Lederwaren wie Gepäck, Handtaschen und Gürtel; Seidenwaren, einschließlich Krawatten, Schals und andere Accessoires; Parfüms; Herren- und Damenbekleidung, Schmuck, Handschuhe und Hüte; Uhren; Schuhe und Geschirr. Hermes International SCA vertreibt seine Produkte weltweit über ein Netz von 304 exklusiven Geschäften, von denen 212 direkt betrieben werden. Das Unternehmen prduziert nahezu ausschließlich in Europa und ist an der Pariser Börse Euronext notiert.

Offizielle Webseite: www.hermes-international.com