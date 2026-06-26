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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Hermès

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WKN 886670
ISIN FR0000052292
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 18,30 16,79 16,00 15,17 13,43
    Nettogewinn (Mrd) 5,38 4,65 4,56 4,63 4,32
    Gewinn/Aktie 51,16 44,24 43,15 43,93 41,19
    Dividende/Aktie 21,70 19,02 18,00 16,00 13,00
    Rendite (%) 1,46 1,22 0,85 0,69 0,68
    KGV 29,87 34,51 49,18 52,86 46,58
    KUV 8,81 9,56 13,90 16,05 14,97

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Hermès International S.A. ist ein Unternehmen, das sich auf Design, Herstellung, Marketing und Verkauf von Luxusgütern spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet verschiedene Arten von Produkten an, darunter Lederwaren wie Gepäck, Handtaschen und Gürtel; Seidenwaren, einschließlich Krawatten, Schals und andere Accessoires; Parfüms; Herren- und Damenbekleidung, Schmuck, Handschuhe und Hüte; Uhren; Schuhe und Geschirr. Hermes International SCA vertreibt seine Produkte weltweit über ein Netz von 304 exklusiven Geschäften, von denen 212 direkt betrieben werden. Das Unternehmen prduziert nahezu ausschließlich in Europa und ist an der Pariser Börse Euronext notiert.

    Offizielle Webseite: https://www.hermes-international.com

    Aktionärsverteilung