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Hiscox Ltd

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WKN A14PZ0
ISIN BMG4593F1389
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,54 5,25 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 0,64 0,59 0,60 0,63 0,71
    Gewinn/Aktie 1,92 1,62 1,81 1,83 2,06
    Dividende/Aktie 0,58 0,54 0,50 0,43 0,38
    Rendite (%) 2,37 2,23 2,62 3,20 2,79
    KGV 11,92 14,51 10,61 7,36 6,52
    KUV 1,37 1,63 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Hiscox Ltd. ist eine diversifizierte internationale Versicherungsgruppe. Das Unternehmen verfügt über drei Geschäftseinheiten. Die Geschäftseinheit Hiscox Retail ist zum einen regional aufgestellt (UK, Europa, USA, DirectAsia) mit den Geschäftsbereichen Geschäftsrisiken, Home, Travel, Motor/Pkw/Motorrad, Kunst und Sammlungen sowie Privatkunden; zum anderen ist Hiscox Special Risks spezialisiert auf Unternehmensschutz, Entführung und Lösegeld, Terrorismus, Kunst und Wohnhaus. Die Geschäftseinheit Hiscox London Market ist in den Bereichen Unfall, Schaden, Marine und Energie tätig. Die Geschäftseinheit Hiscox Re & ILS ist in den Bereichen Sachversicherung und Retrozession, Marine, Unfall und versicherungsgebundene Strategien engagiert.

    Offizielle Webseite: https://www.hiscoxgroup.com

    Aktionärsverteilung