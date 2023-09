Unternehmensprofil

Hiscox Ltd. ist eine diversifizierte internationale Versicherungsgruppe. Das Unternehmen verfügt über drei Geschäftseinheiten. Die Geschäftseinheit Hiscox Retail ist zum einen regional aufgestellt (UK, Europa, USA, DirectAsia) mit den Geschäftsbereichen Geschäftsrisiken, Home, Travel, Motor/Pkw/Motorrad, Kunst und Sammlungen sowie Privatkunden; zum anderen ist Hiscox Special Risks spezialisiert auf Unternehmensschutz, Entführung und Lösegeld, Terrorismus, Kunst und Wohnhaus. Die Geschäftseinheit Hiscox London Market ist in den Bereichen Unfall, Schaden, Marine und Energie tätig. Die Geschäftseinheit Hiscox Re & ILS ist in den Bereichen Sachversicherung und Retrozession, Marine, Unfall und versicherungsgebundene Strategien engagiert.

Offizielle Webseite: www.hiscoxgroup.com