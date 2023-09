Unternehmensprofil

Die home24 SE betreibt nach eigenen Angaben die führende pure-play Home&Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikeln - von Accessoires über Lampen bis hin zu Möbeln - bietet das Unternehmen seinen 1,3 Millionen Kunden (Stand: 31.12.2018) für jede Geschmacks- und Stilrichtung sowie für jedes Budget das Passende an. Das Unternehmen vertreibt Eigen- und Fremdmarken und ist daher sowohl als Hersteller wie als Händler aktiv. Home24 ist in sieben Ländern Europas vertreten: Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien und Italien. In Brasilien ist home24 unter der Marke "Mobly" tätig. Das operative Geschäft ist in die beiden Segmente Europa und Lateinamerika aufgeteilt. Das Unternehmen ist seit 15. Juni 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Offizielle Webseite: www.home24.com