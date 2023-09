Unternehmensprofil

Die H&R GmbH & Co. KGaA (zuvor H&R AG und H&R Wasag AG) kontrolliert eine international agierende Gruppe, die in den drei Sparten "ChemPharm Refining"(Hauptprodukte der beiden deutschen Chemieproduktionsstandorte), "ChemPharm Sales" (ausländische Gesellschaften, die hauptsächlich veredeln) und "Kunststoffe" tätig ist. Im Kerngeschäft mit Rohstoffen werden über 800 rohölbasierte Einsatzstoffe wie Paraffine, Weißöle oder Weichmacher für die Chemie- und Pharmaindustrie hergestellt und weltweit vertrieben. Im Segment "Kunststoffe" fertigt der Konzern Präzisionskunststoffteile und die dazugehörigen Werkzeuge. Produziert wird u.a. in Deutschland, Südafrika, China sowie in Australien, vertrieben wird weltweit.

Offizielle Webseite: www.hur.com