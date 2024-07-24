H&R
Aktuelle Nachrichten zu H&R
dpa-AFX News zu H&R
EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Deutlich über den Erwartungen liegende Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal 2026 - mögliche Zielerreichung bereits zur Jahresmitte (deutsch)
EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA beschließt die Vorbereitung des Wechsels vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse (deutsch)
EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Zwischenmitteilung Q1/2026 und bestätigt vorläufige Zahlen (deutsch)
EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht die vorläufigen Zahlen zum 1. Quartal 2026 (deutsch)
EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitserklärung für 2025 (deutsch)
EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2025 (deutsch)
EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für den Neunmonatszeitraum 2025 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|1,36
|1,40
|1,28
|1,38
|1,38
|Nettogewinn (Mrd)
|0,01
|0,05
|-0,04
|0,01
|0,01
|Gewinn/Aktie
|0,37
|1,29
|-1,04
|0,29
|0,28
|Dividende/Aktie
|0,05
|0,05
|0,10
|0,10
|0,10
|Rendite (%)
|0,84
|0,84
|2,35
|3,00
|2,14
|KGV
|20,09
|3,93
|-
|11,48
|16,68
|KUV
|0,20
|0,14
|0,12
|0,09
|0,13
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die H&R GmbH & Co. KGaA (zuvor H&R AG und H&R Wasag AG) kontrolliert eine international agierende Gruppe, die in den drei Sparten "ChemPharm Refining"(Hauptprodukte der beiden deutschen Chemieproduktionsstandorte), "ChemPharm Sales" (ausländische Gesellschaften, die hauptsächlich veredeln) und "Kunststoffe" tätig ist. Im Kerngeschäft mit Rohstoffen werden über 800 rohölbasierte Einsatzstoffe wie Paraffine, Weißöle oder Weichmacher für die Chemie- und Pharmaindustrie hergestellt und weltweit vertrieben. Im Segment "Kunststoffe" fertigt der Konzern Präzisionskunststoffteile und die dazugehörigen Werkzeuge. Produziert wird u.a. in Deutschland, Südafrika, China sowie in Australien, vertrieben wird weltweit.
Offizielle Webseite: https://www.hur.com