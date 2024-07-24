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H&R

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WKN A2E4T7
ISIN DE000A2E4T77
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,36 1,40 1,28 1,38 1,38
    Nettogewinn (Mrd) 0,01 0,05 -0,04 0,01 0,01
    Gewinn/Aktie 0,37 1,29 -1,04 0,29 0,28
    Dividende/Aktie 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10
    Rendite (%) 0,84 0,84 2,35 3,00 2,14
    KGV 20,09 3,93 - 11,48 16,68
    KUV 0,20 0,14 0,12 0,09 0,13

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die H&R GmbH & Co. KGaA (zuvor H&R AG und H&R Wasag AG) kontrolliert eine international agierende Gruppe, die in den drei Sparten "ChemPharm Refining"(Hauptprodukte der beiden deutschen Chemieproduktionsstandorte), "ChemPharm Sales" (ausländische Gesellschaften, die hauptsächlich veredeln) und "Kunststoffe" tätig ist. Im Kerngeschäft mit Rohstoffen werden über 800 rohölbasierte Einsatzstoffe wie Paraffine, Weißöle oder Weichmacher für die Chemie- und Pharmaindustrie hergestellt und weltweit vertrieben. Im Segment "Kunststoffe" fertigt der Konzern Präzisionskunststoffteile und die dazugehörigen Werkzeuge. Produziert wird u.a. in Deutschland, Südafrika, China sowie in Australien, vertrieben wird weltweit.

    Offizielle Webseite: https://www.hur.com

    Aktionärsverteilung